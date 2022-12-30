"Передал" оккупантам шахты в Донецкой области: СБУ сообщила о подозрении "вице-министру угля и энергетики "ДНР"

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного из руководителей оккупационной администрации “ДНР”, который занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленником является бывший высокопоставленный чиновник одного из местных добывающих предприятий, который в 2014 году присоединился к террористической организации "ДНР". Там он входил в ближайшее окружение российского террориста Стрелкова-Гиркина.

"По его поручению вражеский сообщник занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации в пользу группировок боевиков. В этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания Москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник напрямую способствовал передаче врагу основных предприятий отрасли, в том числе местных шахт. Кроме этого, он неоднократно выступал на прокремлевских Ютуб-каналах, где публично призвал поддержать вооруженную агрессию РФ против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины. Но, сотрудники СБУ знают о его местонахождении, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", грабившего жителей Каховки.