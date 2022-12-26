СБУ сообщила о подозрении боевику "ДНР", грабившему жителей Каховки

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, боевик в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл во вражеский "военкомат" во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. Там его назначили старшим стрелком в составе 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ.

"Находясь в рядах агрессора, активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в направлении Херсон-Кривой Рог. Кроме этого злоумышленник совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Во время таких "налетов" оккупанты грабили граждан, а в случае сопротивления – применяли оружие", - говорится в сообщении.

Боевик попал в плен украинских защитников в октябре 2022 года, у него изъяли автоматическое оружие и боеприпасы.

По данным контрразведки СБУ, задержанным оказался житель Донецкой области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны),

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения),



ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий получила безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, разведывавшего приграничную территорию Сумской области. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.