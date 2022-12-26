Готовил прорыв ДРГ в Сумскую область: российского агента приговорили к 15 годам заключения

Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий получила безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, разведывавшего приграничную территорию Сумской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вместе с сообщником он собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе. Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки Службы безопасности в августе 2022 года. По материалам СБУ одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения.

По данным следствия, враждебным сообщником является местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало ФСБ. Для сбора разведывательной информации к нему был "приставлен" еще один агент российской спецслужбы. Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ.

Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников и обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В начале декабря второй изменник также был приговорен к 15 годам заключения.

Напомним, к 11 годам тюрьмы приговорены участники российской ДРГ, которые похищали людей на Харьковщине.