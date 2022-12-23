По материалам СБУ осудили депутата госдумы РФ, голосовавшего за признание "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

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Доказано, что 15 февраля 2022 года злоумышленник поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Впоследствии, 22 февраля, он проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

"Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы РФ высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины", — подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Уточняем, что осужденный находится на территории России, поэтому начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Напомним, лидер РФ Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с так называемыми "Л/ДНР".

За несколько часов до полномасштабного вторжения так называемые главы "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой ввести дополнительные войска в Украину.