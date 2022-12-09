Еще трое боевиков "Л/ДНР" проведут от 10 до 13 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Все они в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок, в составе которых воевали против Украины на южном и восточном фронтах. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в районах Бахмута, Белогоровки и Песок. По материалам СБУ суд назначил им реальные сроки наказания от 10 до 13 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, одним из злоумышленников является бывший наводчик незаконного вооруженного формирования "СССР Брянка", входящий в состав 2-го армейского корпуса РФ.

Другой – находился на должности разведчика-гранатометчика в так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР".

Оба вражеских помощника из крупнокалиберного стрелкового оружия и бронетехники обстреливали позиции украинских войск на Луганском направлении.

Еще одним боевиком оказался житель Краматорска, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины и воевал против сил АТО.

Установлено, что злоумышленник находился в рядах подконтрольных РФ группировок, среди которых - "Сотняя Чегевары", "1-я Славянская бригада" и группа "Купол". В их составе штурмовал Волноваху, Марьинку, а также обстреливал позиции ВСУ в Запорожье.

Суд признал бывших боевиков виновными по:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);



ст. 258-3 (участие в террористической организации);



ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, ранее по материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорили 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет.