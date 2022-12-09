СБУ задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донбасса

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что коллаборанта назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "Министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ.

Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ в Киеве задержала коллаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС .