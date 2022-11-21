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Еще 10 боевиков "Л/ДНР" проведут от 13 до 15 лет за решеткой
Служба безопасности продолжает комплексные меры по привлечению к ответственности предателей, добровольно присоединившихся к оккупационным группировкам страны-агрессора. По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа армии РФ.
Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства.
Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.
Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, 2-го армейского корпуса. Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населённых пунктов на востоке Украины.
Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным за:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что досудебные расследования проводились сотрудниками СБУ в Запорожской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Напомним, СБУ задержала еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах востока Украины. Злоумышленницы сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах во время захвата части Луганщины.