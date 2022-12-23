За матеріалами СБУ засудили депутата держдуми РФ, який голосував за визнання "Л/ДНР"

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України. Про це 23 грудня повідомила пресслужба СБУ.

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Доведено, що 15 лютого 2022 року зловмисник підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Згодом, 22 лютого, він проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

"Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення Держдуми РФ вище військово-політичне керівництво Росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України", — підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Уточнюємо, що наразі засуджений перебуває на території Росії, тому початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Нагадаємо, лідер РФ Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" 21 лютого. Наступного дня, 22 лютого, Державна дума Російської Федерації ратифікувала договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з так званими “Л/ДНР”.

За декілька годин до повномасштабного вторгнення так звані “глави” "Л/ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням ввести додаткові війська в Україну.