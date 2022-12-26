Помогал рашистам похищать участников АТО в Киевской области: СБУ задержала предателя (ВИДЕО)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского сообщника в ходе контрдиверсионных мер на севере Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, сообщником врага оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник "сливал" агрессору адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Среди них - бывшие участники антитеррористической операции на востоке нашего государства. По его "наводке" захватчики вторгались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в РФ", – говорится в сообщении.

Также установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время "налета" злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Кроме того, сообщник агрессора грабил дома граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ. Таким образом, он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, у злоумышленника были преференции от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона. При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Правоохранители провели обыски по адресу его жительства и обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного пособника страны-агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области. Им оказался житель Чернобаевки, после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.