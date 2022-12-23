По материалам СБУ осудили боевика, штурмовавшего Рубежное и Северодонецк

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины участника террористической организации "ЛНР", который, в частности, принимал участие в штурме Рубежного и Северодонецка. По материалам СБУ боевика приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба выяснила, что в начале полномасштабного вторжения преступник добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских защитников на территории Славяносербского района Луганской области.

Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепок". Боевик попал в плен в ВСУ во время боев на Луганском направлении в июне.

Как выяснили следователи, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ.

Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП. Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

"Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

Ранее по материалам СБУ три боевика "ДНР" получили от 8 до 10 лет заключения. До этого киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины.