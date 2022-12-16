Штурмовали города на Донецком направлении: трое боевиков "ДНР" получили от 8 до 10 лет тюрмы

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористической организации "ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны на Донецком направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что боевики в начале полномасштабной агрессии добровольно вступили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

Один из боевиков входил в состав вражеского полка спецназначения "Оплот". В должности пулеметчика он обстреливал позиции украинских войск в районах Докучаевска и поселка Ясное.

Другие двое злоумышленников находились в рядах оккупационных подразделений "Кальмиус" и "100 мотострелковой бригады" 1-го армейского корпуса "ДНР" ВС РФ.

В августе они были направлены в район Песок для обустройства огневых позиций и захвата объектов транспортной инфраструктуры. Там они попали в плен украинских защитников.

На основании собранных доказательств суд признал боевиков виновными по:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);



ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Суд назначил им наказание от 8 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины.