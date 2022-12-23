За матеріалами СБУ засудили бойовика, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини учасника терористичної організації "ЛНР", який, зокрема, приймав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька. За матеріалами СБУ бойовика засудили до 10 років позбавлення волі.

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Про це 23 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба з'ясувала, що на початку повномасштабного вторгнення злочинець добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Він брав активну участь у бойових діях проти українських захисників на території Слов’яносербського району Луганської області.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Солнцепьок". Бойовик потрапив у полон до ЗСУ під час боїв на Луганському напрямку у червні.

Як з'ясували слідчі, зловмисником є мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ.

Там його призначили "оператором-навідником" ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП. Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

"Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України", - підкреслили в СБУ.

Раніше за матеріалами СБУ троє бойовиків "ДНР" отримали від 8 до 10 років ув’язнення. До цього кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.