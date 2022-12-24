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В Чернобаевке задержан вражеский приспешник, который расквартировал в поселке оккупантов
Служба безопасности разоблачила еще одного пособника страны-агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области. Им оказался житель Чернобаевки, который после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленник предложил свою "помощь" бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который скрывается в захваченных районах юга Украины.
Именно по "протекции" гауляйтера Кремля был назначен руководителем так называемого "коммунального предприятия сельской территориальной общины".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На этой "должности" он занимался расквартированием личного состава оккупационных группировок России в помещениях местных предприятий.
Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков.
При этом на территории собственного предприятия он сохранял "гумпомощь" из России, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме.
После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в стране-агрессоре. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили его местонахождение и задержали.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.
Отметим, СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий разоблачила трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации. До этого в Херсоне разоблачили и задержали руководитель одного из кадровых подразделений "Главного управления МВД России по Херсонской области".
Ранее СБУ задержала российского агента, наведшего ракетный удар по школе и больнице в Лимане.