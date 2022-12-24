В Чернобаевке задержан вражеский приспешник, который расквартировал в поселке оккупантов

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника страны-агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области. Им оказался житель Чернобаевки, который после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник предложил свою "помощь" бывшему главе местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который скрывается в захваченных районах юга Украины.

Именно по "протекции" гауляйтера Кремля был назначен руководителем так называемого "коммунального предприятия сельской территориальной общины".

На этой "должности" он занимался расквартированием личного состава оккупационных группировок России в помещениях местных предприятий.

Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков.

При этом на территории собственного предприятия он сохранял "гумпомощь" из России, которую враг пытался использовать для обеспечения "явки" на псевдореферендуме.

После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в стране-агрессоре. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили его местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Отметим, СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий разоблачила трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации. До этого в Херсоне разоблачили и задержали руководитель одного из кадровых подразделений "Главного управления МВД России по Херсонской области".

Ранее СБУ задержала российского агента, наведшего ракетный удар по школе и больнице в Лимане.