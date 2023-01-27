"Передал" оккупантам угольную отрасль Луганщины: бывший "заместитель Минэнерго ЛНР" получил подозрение

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, причастного к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. Злоумышленником является бывший представитель оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Луганщины, назначенный в 2016 году "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на занимаемой "должности" гуляйтер выполнял задачи Москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса региона в нужды страны-агрессора.

В первую очередь "должностное лицо" занималось налаживанием бесперебойных поставок украинского угля в РФ.

Установлено, что с сентября 2015 года по февраль 2016 года по его указанию в Ростовскую область было незаконно вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму более 200 млн грн.

"Для этого на территории России создали профильную коммерческую структуру, через которую отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте. Вырученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины", - отметили в СБУ.

По данным следствия, к террористической организации ЛНР злоумышленник присоединился в 2014 году.

Там он входил в ближайшее окружение террориста Плотницкого и способствовал захвату боевиками одного из величайших угольных гигантов Луганщины.

После этого вражеского приспешника назначили руководителем этого предприятия, а впоследствии "завели" в руководящий состав подконтрольного РФ "Минэнерго".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). В настоящее время он скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости псевдореспублик "ЛНР/ДНР", будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.