СБУ начала новое уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ, участвовавшего в боевых действиях в Украине (ВИДЕО)

Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения Журавлев регулярно приезжал во временно оккупированную часть Донецкой области. Там он вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональная бригада "Пятнашка".

"Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюзмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта. Кроме этого, развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Журавлев во время пропагандистских мероприятий публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 млн украинцев. Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донбасса вступать в оккупационные группировки РФ.

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании Кремлем независимости самопровозглашенных "Л/ДНР". Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по ст. 260 ("участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") и ст. 436 ("публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.