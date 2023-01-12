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СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали"
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что чиновник входит в ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области.
С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь". Кроме этого, российский депутат распространял через собственный Телеграмм-канал пропагандистские видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины", - отмечают в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).
В СБУ добавили, что сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й северо-кавказского округа войск государственной гвардии РФ Хусейна Межидова.