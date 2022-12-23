СБУ объявила в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа-оккупанта насиловать украинских женщин

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства по отношению к жене российского захватчика, которая побудила его к насилию над мирными жителями Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась гражданка РФ Ольга Быковская, проживающая в оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения она призвала насиловать украинских женщин во временно захваченных районах Херсонской области.

Именно с таким "предложением" фигурантка обратилась к своему мужу, входившему в состав оккупационной группировки РФ на территории южного региона.

В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности перехватила телефонный разговор и задокументировала факт преступления.

На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск.

"Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, помогающего россиянам восстановить подачу пресной воды в Крым.