Бывшего нардепа объявили в розыск: призывал получать российские паспорта

В августе 2022 года бывший народный депутат пяти созывов на своей официальной странице в соцсети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии РФ против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бывшему народному депутату Украины, публично поддержавшему российскую вооруженную агрессию против нашего государства, сообщено о подозрении.

Злоумышленником является представитель Харьковской ячейки "Партии регионов". Именно от этой политсилы он пять раз избирался в Верховную Раду.

После начала полномасштабного вторжения он выступал в поддержку агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины.

"По данным следствия, в августе этого года нардеп опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост. В своем сообщении призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта", - отмечают в СБУ.

Таким образом, злоумышленник "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны агрессора, а также обещал "списание" кредитных обязательств.

Кроме этого, он убеждал о якобы регулярном поступлении "гумпомощи" из РФ в захваченные районы Украины и "восстановлении" разрушенной инфраструктуры.

"По оперативным данным во избежание правосудия за совершенные преступления злоумышленник сбежал в Россию. На основании собранных доказательств украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

В СБУ напомнили, что ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.

По материалам СБУ в августе этого года арестованы активы фигуранта на сумму 600 млн. грн. В дальнейшем они переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В СБУ не называют фамилию злоумышленника, но судя по фото речь идет о Дмитрии Святаше, который был народным депутатом Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов от "Партии регионов".

Напомним, что ранее МВД объявило Святаша в розыск. Экс-нардеп разыскивался по части 1 статьи 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации"). Дата исчезновения Святаша на сайте МВД указана 8 ноября 2019 года, место исчезновения - Харьков.

При этом Печерский суд Киева своим решением от 18 июня 2019 года запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн. грн. по кредитным картам УкрСиббанка, выданными в свое время нардепу