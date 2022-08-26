Кадирову оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку голови Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці Данііла Мартинова та командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Півден" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії РФ Хусейна Межидова.

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Про це 26 серпня повідомила пресслужба СБУ.

Саме Кадирову голосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій підрозділів Мартинова і Межидова, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Мартинов 5 березня керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Він наказав взято в заручники майже 500 людей (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці).

Інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів, підходи до будівлі замінували.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Також, Хусейн Межидов звинувачується ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Мартинова і Межидовазвинувачуються в:

утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні їх як "живого щита".

Їх обох звинувачують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).