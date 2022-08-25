Командир чеченського спецназу "Ахмат" отримав підозру через керування захопленням Луганщини

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомило про підозру командиру спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії по Чеченській Республіці РФ Апті Алаудінову, який керував військовою операцією із захоплення території Луганщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (частина 2 статті 110 Кримінального кодексу).

За даними слідства, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону "Ахмат" прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти української армії та терору цивільного населення.

Очолювати спецпідрозділ було довірено особисто помічнику голови Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову. У 2011-2021 роках Алаудінов був заступником міністра внутрішніх справ Чечні.

"На виконання наказу керівництва країни-агресора у березні-червні 2022 року військові спецзагону у складі розвідгруп заходили в населені пункти Луганщини. Вони масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська", - йдеться у повідомленні.

В ОГП нагадують, що кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст - в результаті ворожих атак все ж була досягнута, а командир "Ахмату" публічно звітував перед Кадировим та вищим керівництвом РФ про "успіх денацифікації" на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону.

Нагадаємо також, що нещодавно було повідомлено про підозру командиру мобільного загону особливого призначення Росгвардії "Ахмат-Грозний" Анзору Бісаєву. Цьому соратнику Кадирова інкримінують порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) через березневі події в селищі Бабинці Київської області.