У Раді запропонували визнати незалежність Ічкерії

У Верховній Раді України зареєстрували проект ухвали про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія.

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Ініціаторами виступили народні депутати Олексій Гончаренко та Муса Магомедов. Станом на 15:00 12 липня текст документа не опубліковано.

При цьому Гончаренко прокоментував законопроект у своєму Telegram-каналі, пояснивши його суть. Він нагадаємо, що РФ захопила територію Ічкерії силовим шляхом, включивши її до складу РФ як Чеченську республіку. При цьому зараз військові з Ічкерії воюють на боці України проти РФ.

"Тому закликаю колег скоріше прийняти цю постанову та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія. Також звернутися до держав ЄС, США та інших країн, щоб вони підтримали цю ініціативу. Ічкерія має бути вільною та незалежною від Росії", - заявив Гончаренко.

Зазначимо, що 17 травня 2022 року на сайті Президента України зареєстрували петицію, в якій вимагали "визнати суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія". Станом на 12 липня петиція набрала 119 голосів, для передачі її на розгляд президенту потрібно 25 тисяч голосів.