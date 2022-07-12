В Раде предложили признать независимость Ичкерии

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.

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Инициаторами выступили народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. По состоянию на 15:00 12 июля текст документа не был опубликован.

При этом Гончаренко прокомментировал законопроект в своем Telegram-канале, объяснив его суть. Он напомним, что РФ захватила территорию Ичкерии силовым путем, включив ее в состав РФ как Чеченскую республику. При этом сейчас военные из Ичкерии воюют на стороне Украине против РФ.

"Поэтому призываю коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Также обратиться к государствам ЕС, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу. Ичкерия должна быть свободной и независимой от России", — заявил Гончаренко.

Отметим, что 17 мая 2022 год на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию, в которой потребовали "признать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия". По состоянию на 12 июля петиция набрала 119 голосов, для передачи ее на рассмотрение президенту необходимо 25 тысяч голосов.