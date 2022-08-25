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Командир чеченского спецназа "Ахмат" получил подозрение из-за руководства захватом Луганщины
Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщило о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике РФ Апте Алаудинову, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области.
Как сообщает Офис генерального прокурора, ему инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса).
По данным следствия, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину личный состав спецотряда "Ахмат" прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинской армии и террора гражданского населения.
Возглавлять спецподразделение было доверено лично помощнику главы Чеченской республики РФ Рамзану Кадырову. В 2011-2021 годах Алаудинов был замминистра внутренних дел Чечни.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Во исполнение приказа руководства страны-агрессора в марте-июне 2022 года военные спецотряда в составе разведгрупп заходили в населенные пункты Луганщины. Они массированно обстреливали из тяжелого вооружения позиции ВСУ для продвижения оккупационных войск ВС РФ и незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска", - говорится в сообщении.
В ОГП напоминают, что конечная цель оккупационных войск – захват этих городов – в результате вражеских атак все же была достигнута, а командир "Ахмата" публично отчитывался перед Кадыровым и высшим руководством РФ об "успехе денацификации" на восточном фронте. Для показательности такие видеообращения в основном записывались около или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона.
Напомним также, что недавно было сообщено о подозрении командиру мобильного отряда особого назначения Росгвардии "Ахмат-Грозный" Анзору Бисаеву. Этому соратнику Кадырова инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за мартовских событий в поселке Бабинцы Киевской области.