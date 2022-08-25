Командир чеченского спецназа "Ахмат" получил подозрение из-за руководства захватом Луганщины

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщило о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике РФ Апте Алаудинову, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, ему инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса).

По данным следствия, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину личный состав спецотряда "Ахмат" прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинской армии и террора гражданского населения.

Возглавлять спецподразделение было доверено лично помощнику главы Чеченской республики РФ Рамзану Кадырову. В 2011-2021 годах Алаудинов был замминистра внутренних дел Чечни.

"Во исполнение приказа руководства страны-агрессора в марте-июне 2022 года военные спецотряда в составе разведгрупп заходили в населенные пункты Луганщины. Они массированно обстреливали из тяжелого вооружения позиции ВСУ для продвижения оккупационных войск ВС РФ и незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска", - говорится в сообщении.

В ОГП напоминают, что конечная цель оккупационных войск – захват этих городов – в результате вражеских атак все же была достигнута, а командир "Ахмата" публично отчитывался перед Кадыровым и высшим руководством РФ об "успехе денацификации" на восточном фронте. Для показательности такие видеообращения в основном записывались около или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона.

Напомним также, что недавно было сообщено о подозрении командиру мобильного отряда особого назначения Росгвардии "Ахмат-Грозный" Анзору Бисаеву. Этому соратнику Кадырова инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за мартовских событий в поселке Бабинцы Киевской области.