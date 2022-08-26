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Кадырову объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны председателя Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Южный" 46-й назначения северо-кавказского округа войск государственной гвардии РФ Хусейна Межидова.
Об этом 26 августа сообщила пресс-служба СБУ.
Именно Кадырову объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временную оккупацию части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).
По данным следствия, в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений Мартынова и Межидова, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мартынов 5 марта руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Он приказал взять в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители).
Интернат превратили в огневую позицию оккупантов, подходы к зданию заминировали.
По приказу еще одного приближенного к председателю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.
Также Хусейн Межидов обвиняется еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.
Мартынова и Межидов обвиняются в:
- удержании гражданских;
- нарушении правил обращения с гражданским населением;
- использовании их как "живого щита".
Их обоих обвиняют по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).
Ранее СБУ сообщила о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике РФ Апте Алаудинову, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области.
До этого было сообщено о подозрении командиру мобильного отряда особого назначения Росгвардии "Ахмат-Грозный" Анзору Бисаеву. Этому соратнику Кадырова инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за мартовских событий в поселке Бабинцы Киевской области.