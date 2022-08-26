Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны председателя Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Южный" 46-й назначения северо-кавказского округа войск государственной гвардии РФ Хусейна Межидова.

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Об этом 26 августа сообщила пресс-служба СБУ.

Именно Кадырову объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временную оккупацию части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

По данным следствия, в феврале-марте 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений Мартынова и Межидова, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Мартынов 5 марта руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Он приказал взять в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители).

Интернат превратили в огневую позицию оккупантов, подходы к зданию заминировали.

По приказу еще одного приближенного к председателю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.

Также Хусейн Межидов обвиняется еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Мартынова и Межидов обвиняются в:

удержании гражданских;

нарушении правил обращения с гражданским населением;

использовании их как "живого щита".

Их обоих обвиняют по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Ранее СБУ сообщила о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике РФ Апте Алаудинову, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области.

До этого было сообщено о подозрении командиру мобильного отряда особого назначения Росгвардии "Ахмат-Грозный" Анзору Бисаеву. Этому соратнику Кадырова инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за мартовских событий в поселке Бабинцы Киевской области.