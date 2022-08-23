В центральной Украине СБУ разоблачила сеть пророссийских пропагандистов

В Днепропетровской и Полтавской области сотрудники СБУ разоблачили пропагандистов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщили в ведомстве.

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По всем фактам правоохранители собрали достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

В последние дни в Днепропетровской области СБУ разоблачила трех сторонников кремлевских нарративов. Один из них – предприниматель из Днепра. После начала полномасштабного вторжения он начал активную пропаганду, поскольку был уверен, что "русский мир" скоро наступит.

"Другой вражеский агитатор – предприниматель из Кривого Рога – регулярно выезжал на заработки в Россию. В соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины", – рассказывают в СБУ.

После 24 февраля работник одного из местных предприятий Кривого Рога почти ежедневно публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию РФ, называл оккупантов "освободителями" и дискредитировал украинских военных.

В Полтавской области СБУ сообщила о подозрении еще четырем лицам, открыто распространявшим манипулятивную информацию о ситуации в Украине.

"Так преподаватель полтавского учебного заведения во время занятий продвигала российские нарративы. Женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий. Другой фигурант – гражданин РФ, приехавший к своей матери в Украину", – говорится в сообщении.

Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины "рублевой зоны". Антиукраинскую деятельность еще двух жителей Полтавщины сотрудники СБУ блокировали в интернете.

"Задокументировано, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях", – добавили в СБУ.

Напомним, недавно по инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, спонсирующего российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с самого начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков.