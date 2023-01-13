СБУ обезвредила преступную группировку, которая наладила сбыт наркотиков и терроризировала жителей Полтавщины

Служба безопасности Украины выявила и нейтрализовала криминальную группировку, которая наладила сбыт наркотиков и психотропов в Полтавской области, а также преследовала цель запугать местных жителей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба СБУ.

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10 человек продавали крупные партии запрещенных веществ через разветвленную сеть наркодилеров или использовали систему так называемых "закладок". Группировка все деньги направляла в так называемую "кассу", средства использовали для поддержки криминалитета и расширения преступного влияния на другие регионы.

В частности, преступники организовали подпольный "цех" по переработке травматических пистолетов в боевые образцы.

"По оперативным данным, злоумышленники пытались запугивать людей, чтобы предотвратить обращения в правоохранительные органы относительно деятельности банды. В таких случаях участники группировки угрожали гражданам насилием или физической расправой", — выяснило следствие.

Деятельностью группировки руководил местный криминальный "авторитет", постоянно пытавшийся привлекать в банду новых участников. В нее преимущественно входили лица, ранее привлекаемые к ответственности за совершение тяжких преступлений.

В ходе 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие и подготовленные к сбыту наркотики.

По материалам СБУ, организатору и шести активным участникам группировки сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств);

ч. 2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств);

ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим фигурантам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве и Черкасской области мощные наркогруппировки, занимавшиеся масштабной контрабандой и сбытом запрещенных веществ. По данным следствия, они производили продажу психотропов в Киевской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Полтавской и Винницкой областях.