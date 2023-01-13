СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке налагодило збут наркотиків та тероризувало мешканців Полтавщини

Служба безпеки України виявила та нейтралізувала кримінальне угруповання, яке налагодило збут наркотиків і психотропів в Полтавській області, а також мало на меті залякувати місцевих жителів. Про це 13 січня повідомила пресслужба СБУ.

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10 осіб продавали великі партії заборонених речовин через розгалужену мережу наркодилерів або використовували систему так званих "закладок". Угрупування всі гроші спрямовувало до так званої "каси", кошти використовували для підтримки криміналітету та розширення злочинного впливу на інші регіони.

Зокрема, злочинці організували підпільний "цех" з переробки травматичних пістолетів у бойові зразки.

"За оперативними даними, зловмисники намагались залякувати людей, щоб запобігти зверненням до правоохоронних органів щодо діяльності банди. У таких випадках учасники угруповання погрожували громадянам насильством або фізичною розправою", — з'ясувало слідство.

Діяльністю угрупування керував місцевий кримінальний "авторитет", який постійно намагався залучати до банди нових учасників. До неї переважно входили особи, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Під час 17 обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили незареєстровану зброю і підготовлені до збуту наркотики.

За матеріалами СБУ, організатору та шести активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим фігурантам та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України нейтралізувала у Києві та Черкаській області потужні наркоугруповання, що займались масштабною контрабандою і збутом заборонених речовин. За даними слідства, вони здійснювали продаж психотропів у Київській, Черкаській, Донецькій, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях.