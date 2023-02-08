СБУ повідомила про підозру "міністру освіти ДНР": знищує підручники та відправляє дітей до таборів РФ

Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомило про підозру так званій "міністерці освіти і науки ДНР" Ользі Колударовій.

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Як вказують у спецслужбі, зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні 2022 року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини.

"На цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів". Для цього організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що псевдоміністерка змушує вчителів їздити на "курси переформатування" в Росію та відправляє дітей до таборів країни-агресора. На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

"Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності", - додають у відомстві.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ повідомила про підозру за цією ж статтею "міністру вугілля та енергетики ДНР" Андрію Черткову. Крім того, в колабораціонізмі підозрюється колишній "міністр охорони здоров'я ДНР" Віктор Кучковий, що раніше працював у Донецькій обладміністрації.