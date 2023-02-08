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СБУ повідомила про підозру "міністру освіти ДНР": знищує підручники та відправляє дітей до таборів РФ
Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомило про підозру так званій "міністерці освіти і науки ДНР" Ользі Колударовій.
Як вказують у спецслужбі, зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні 2022 року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини.
"На цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів". Для цього організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що псевдоміністерка змушує вчителів їздити на "курси переформатування" в Росію та відправляє дітей до таборів країни-агресора. На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності", - додають у відомстві.
Нагадаємо також, що нещодавно СБУ повідомила про підозру за цією ж статтею "міністру вугілля та енергетики ДНР" Андрію Черткову. Крім того, в колабораціонізмі підозрюється колишній "міністр охорони здоров'я ДНР" Віктор Кучковий, що раніше працював у Донецькій обладміністрації.