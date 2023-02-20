Боевик "ЛНР" до сих пор управляет заводом в Днепре и получает госконтракты - расследование СМИ

Боевик террористической группировки "ЛНР" Андрей Анофриев продолжает жить в Днепре, имеет успешный бизнес, даже заключающий контракты с госкомпаниями. Об этом сообщает Bihus.info, команда занимающаяся антикоррупционными журналистскими расследованиями.

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По информации журналистов, Анофриев возглавляет завод "Дніпровагонрембуд". В сентябре 2022 года предприятие подписало контракт с ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения", в декабре того же года завод коллаборанта получил контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием Восточный горно-обогатительный комбинат.

В 2014 году Анофриев создал террористическую группу, которая входила в состав так называемого "Всебольшого войска Донского". Он же стал ее головой. Группировка похищала людей для получения выкупа, а впоследствии он сам или члены его банды убили сотрудника СБУ.

В рамках расследования убийства спецслужба задержала Анофриева только в апреле 2021 года. После завершения расследования дело террориста передали в Марковский районный суд Луганской области. Подготовительное заседание было назначено на конец декабря 2021 года, но через два месяца Россия начала полномасштабное вторжение — Марковку, где находился суд и материалы дела, оккупировали.

Расследователи обратили внимание, что Анофриева задержали в 2011 году именно в Украине. Выяснилось, что за годы войны в зоне АТО/ООС он успел поругаться с террористами и российскими оккупантами, поэтому решил вернувшись на подконтрольную ВСУ территорию. После этого он успел возглавить одну из структур "Укрзализныци", баллотировался в Харьковский облсовет, но продолжал открыто публиковать в соцсетях фото с "ЛНР" и другими террористами, ездил на оккупированную территорию своим автомобилем.