Бойовик "ЛНР" досі керує заводом у Дніпрі та отримує держконтракти — розслідування ЗМІ

Бойовик терористичного угрупування "ЛНР" Андрій Анофрієв продовжує жити в Дніпрі, має успішний бізнес, що навіть заключає контракти з держкомпаніями. Про це повідомляє Bihus.info, що займається антикорупційними журналістськими розслідуваннями.

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За інформацією журналістів, Анофрієв очолює завод "Дніпровагонрембуд". У вересні 2022 року його підприємство підписало контракт із ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", у грудні того ж року завод колаборанта отримав контракт на капітальний ремонт напіввагонів із держпідприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат.

У 2014 році Анофрієв створив терористичну групу, яка входила до складу так званого "Всєвєлікого войска Донского". Він же став її голово. Угрупування викрадало людей для отримання викупу, а згодом він сам чи члени банди вбили співробітника СБУ.

У рамках розслідування вбивства спецслужба затримала Анофрієва лише у квітні 2021 року. Після завершення розслідування справу терориста передали до Марківського районного суду, що в Луганській області. Підготовче засідання призначили на кінець грудня 2021 року, але через два місяці Росія розпочала повномасштабне вторгнення — Марківку, де знаходився суд та матеріали справи, окупували.

Розслідувачі звернули увагу, що Анофрієва затримали у 2021 році саме в Україні. З'ясувалося, що за роки війни в зоні АТО/ООС він встиг посваритися з терористами та російськими окупантами і вирішив повернутися на підконтрольну ЗСУ територію. Після цього він встиг очолити одну зі структур "Укрзалізниці", балотувався до Харківської облради, але продовжував відкрито публікувати у соцмережах фото з "ЛНР" та іншими терористами, їздив на окуповану територію своїм автомобілем тощо.