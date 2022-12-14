У Львові дали 15 років мешканцю Луганщини, який ще 2014 року доєднався до бойовиків "ЛНР"

У Львові суд визнав жителя одного з сіл Луганської області винним в участі в діяльності так званої "ЛНР" та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, чоловіку інкримінували частину 1 статті 258-3 та частину 2 статті 260 Кримінального кодексу (участь у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Прокурори у суді довели, що обвинуачений брав участь у незаконному збройному формуванні з 2014 року. Під час служби засуджений забезпечував пропускний режим на блокпості, який був розташований при в’їзді до Лисичанська, який на той час був підконтрольний "ЛНР".

Зокрема, він здійснював перевірку документів, особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходилися, транспортних засобів, а також вів спостереження за прилеглою місцевістю.

Нагадаємо також, що нещодавно до 12 років ув'язнення засудили священника Української православної церкви, який передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ у Лисичанську та в районі сусіднього Сєвєродонецька.

У вересні суд визнав винною у колабораціонізмі мешканку Лисичанська, яку піймали на коригуванні вогню окупаційних військ "ЛНР" та збройних сил Росії. Їй теж дали 12 років позбавлення волі.

За місяць до того у Дніпропетровської області засудили іншого громадянина України до 12 років позбавленні волі за аналогічну діяльність у тому ж Лисичанську.