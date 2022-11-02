На Дніпропетровщині полоненого бойовика "ЛНР" засудили до 8 років тюрми

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області засудив до восьми років позбавлення волі мешканця Суходольська Луганської області, який воював на боці "ЛНР".

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Як повідомляє Луганська обласна прокуратура, його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (частина 2 статті 110, частина 2 статті 260 Кримінального кодексу).

Слідством встановлено, що у жовтні 2021 року 20-річний житель Суходольська вступив до лав "2-ї окремої мотострілецької бригади Народної міліції ЛНР". Чоловік був призначений на посаду механіка-водія "3-го мотострілецького батальйону 8-ї мотострілецької роти".

"Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась "ЛНР" для координації і ведення бойових дій проти підрозділів АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

1 червня військовослужбовці Збройних сил України взяли його в полон у Сєвєродонецьку. Розслідування ж справи здійснювали слідчі 3-го управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо також, що у вересні чотири бойовики "ДНР та "ЛНР", що воювали у складі російських окупаційних військ на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках, отримали реальні строки ув’язнення терміном від 10 до 15 років.

Також у вересні суд визнав винною у колабораціонізмі мешканку Лисичанська Луганської області, яку піймали на коригуванні вогню окупаційних військ "ЛНР" та збройних сил Росії. Їй дали 12 років позбавлення волі.

За місяць до того у Дніпропетровської області засудили іншого громадянина України до 12 років позбавленні волі за аналогічну діяльність у тому ж Лисичанську.