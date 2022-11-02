В Днепропетровской области пленного боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

Першотравенский городской суд Днепропетровской области приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Суходольска Луганской области, воевавшего на стороне "ЛНР".

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Как сообщает Луганская областная прокуратура, он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (часть 2 статьи 110, часть 2 статьи 260 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что в октябре 2021 года 20-летний житель Суходольска вступил в ряды "2-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР". Мужчина был назначен на должность механика-водителя "3-го мотострелкового батальона 8-й мотострелковой роты".

"Осужденный осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против подразделений АТО/ООС", - говорится в сообщении.

1 июня военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли его в плен в Северодонецке. Расследование же дела вели следователи 3-го управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним также, что в сентябре четыре боевика "ДНР" и "ЛНР", воевавших в составе российских оккупационных войск на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях, получили реальные сроки заключения сроком от 10 до 15 лет.

Также в сентябре суд признал виновной в коллаборационизме жительницу Лисичанска Луганской области, которую поймали на корректировке огня оккупационных войск "ЛНР" и Вооруженных сил России. Ей дали 12 лет лишения свободы.

Месяцем ранее в Днепропетровской области приговорили другого гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за аналогичную деятельность в том же Лисичанске.