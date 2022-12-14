Во Львове дали 15 лет жителю Луганщины, еще в 2014 году присоединившемуся к боевикам "ЛНР"

Во Львове суд признал жителя одного из сел Луганской области виновным в участии в деятельности так называемой “ЛНР” и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщает Львовская областная прокуратура, мужчине инкриминировали часть 1 статьи 258-3 и часть 2 статьи 260 Уголовного кодекса (участие в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый участвовал в незаконном вооруженном формировании с 2014 года. Во время службы осужденный обеспечивал пропускной режим на блокпосте, расположенном при въезде в Лисичанск, который в то время был подконтролен "ЛНР".

В частности, он осуществлял проверку документов, личный осмотр граждан, осмотр находившихся при них вещей, транспортных средств, а также вел наблюдение за прилегающей местностью.

Напомним также, что недавно к 12 годам заключения был приговорен священник Украинской православной церкви, передававший оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск в Лисичанске и в районе соседнего Северодонецка.

В сентябре суд признал виновной в коллаборационизме жительницу Лисичанска, которую поймали на корректировке огня оккупационных войск "ЛНР" и вооруженных сил России. Ей тоже дали 12 лет лишения свободы.

Месяцем ранее в Днепропетровской области приговорили другого гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за аналогичную деятельность в том же Лисичанске.