К 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который "сливал" позиции ВСУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации сил обороны на Луганском направлении и "сдавали" рашистам участников АТО.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске.

Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ.

Также он "сообщал" агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года.

На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в РФ в 2014 году.

С того времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР", активно участвовавший в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал данные о подразделениях ВСУ.

"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в СБУ.

Кроме этого, СБУ разоблачила в Луганской области еще одного священника УПЦ (МП), который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором.

Находясь на временно оккупированной территории востока Украины, он сдавал рашистам местонахождение участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

По предварительным данным, именно по его наводке рашисты похитили двух украинских патриотов.

Пока фигурант скрывается от правосудия на захваченной части востока Украины.

"Его противоправные действия расследует Служба безопасности в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению правонарушителя к ответственности за преступление против нашего государства", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ сообщила о подозрении организаторам богослужения, во время которого в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Среди подозреваемых – священник.