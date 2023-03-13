Помогали врагу русифицировать украинские школы: СБУ разоблачила 14 педагогов-коллаборантов

Служба безопасности Украины разоблачила 14 коллаборантов, которые помогали оккупантам вводить российские "стандарты образования" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Им объявлено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители разоблачили главу "Новокаховской школы №1", которая вывезла во временно оккупированный Геническ все имущество учебных заведений. Сделала это коллаборантка по поручению гауляйтера Владимира Сальдо.

Кроме того, подозрение объявлено руководителю местного "отдела образования" террористической организации "ДНР" в Мариуполе. Женщина требовала от директоров учебных заведений организовывать обучение по российским учебникам.

Также сотрудники СБУ разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета "ДНР". Колаборантка организовывала уничтожение украинских учебников в учебном заведении.

Правоохранителям также удалось идентифицировать экс-депутата районного совета и директора местной школы, которая "сдавала" российским оккупантам адреса семей участников движения сопротивления.

Этим и другим фигурантам объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, 11 марта киберспециалисты СБУ разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области. Во время оккупации злоумышленник настроил трансляцию телеканалов государства-агрессора для распространения российской пропаганды.