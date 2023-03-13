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Помогали врагу русифицировать украинские школы: СБУ разоблачила 14 педагогов-коллаборантов
Служба безопасности Украины разоблачила 14 коллаборантов, которые помогали оккупантам вводить российские "стандарты образования" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Им объявлено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Так, правоохранители разоблачили главу "Новокаховской школы №1", которая вывезла во временно оккупированный Геническ все имущество учебных заведений. Сделала это коллаборантка по поручению гауляйтера Владимира Сальдо.
Кроме того, подозрение объявлено руководителю местного "отдела образования" террористической организации "ДНР" в Мариуполе. Женщина требовала от директоров учебных заведений организовывать обучение по российским учебникам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также сотрудники СБУ разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета "ДНР". Колаборантка организовывала уничтожение украинских учебников в учебном заведении.
Правоохранителям также удалось идентифицировать экс-депутата районного совета и директора местной школы, которая "сдавала" российским оккупантам адреса семей участников движения сопротивления.
Этим и другим фигурантам объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, 11 марта киберспециалисты СБУ разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области. Во время оккупации злоумышленник настроил трансляцию телеканалов государства-агрессора для распространения российской пропаганды.