Организовал трансляцию российских телеканалов: в Харьковской области задержали коллаборанта

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области. Во время оккупации злоумышленник настроил трансляцию телеканалов государства-агрессора для распространения российской пропаганды.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.

За это его назначили "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.

"Находясь на "должности", он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни", - сообщили правоохранители.

Они добавляют, что таким образом агрессор распространял среди местных жителей дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов.

Кроме того, весь эфирный контент был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдание военных преступлений российских захватчиков.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Сальдо, сообщили о подозрении .

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.