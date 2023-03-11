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Организовал трансляцию российских телеканалов: в Харьковской области задержали коллаборанта
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области. Во время оккупации злоумышленник настроил трансляцию телеканалов государства-агрессора для распространения российской пропаганды.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.
За это его назначили "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Находясь на "должности", он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни", - сообщили правоохранители.
Они добавляют, что таким образом агрессор распространял среди местных жителей дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов.
Кроме того, весь эфирный контент был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдание военных преступлений российских захватчиков.
"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Напомним, владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Сальдо, сообщили о подозрении .
Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.