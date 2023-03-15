НАБУ передало в суд дело о взяточничестве мэра Рени

Национальное антикоррупционное бюро 15 марта передало в Высший антикоррупционный суд дело по обвинению мэра Рени Одесской области Игоря Плехова и депутата Ренийского горсовета Ивана Подойлова во взяточничестве.

Как отмечается в сообщении НАБУ, фигурантам инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

По данным следствия, депутат в сговоре с мэром захотели получить 100 тысяч долларов за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду.

Они были разоблачены 24 января при получении первого транша в 50 тысяч долларов. На следующий день им сообщили о подозрении. 6 марта НАБУ завершило расследование дела.

Напомним, что ВАКС отпустил Плехова под залог в 1,3 миллиона гривен, возложив на него ряд традиционных для этого процессуальных обязанностей. Срок действия этой меры пресечения - до 24 марта.