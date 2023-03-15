- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
НАБУ передало до суду справу про хабарництво мера Рені
Національне антикорупційне бюро 15 березня передало до Вищого антикорупційного суду справу за обвинуваченням мера Рені Одеської області Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міськради Івана Подойлова в хабарництві.
Як зазначається в повідомленні НАБУ, фігурантам інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
За даними слідства, депутат у змові з мером захотіли отримати 100 тисяч доларів за "сприяння" у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду.
Їх було викрито 24 січня під час одержання першого траншу у 50 тисяч доларів. Наступного дня їм повідомили про підозру. 6 березня НАБУ завершило розслідування справи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що ВАКС відпустив Плєхова під заставу в 1,3 мільйона гривень, поклавши на нього низку традиційних в цьому випадку процесуальних обов'язків. Строк дії цього запобіжного заходу - до 24 березня.