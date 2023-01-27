Мэру Рени, пойманному на взятке в $100 тысяч, назначили залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере один миллион 342 тысячи гривен для мэра города Рени Одесской области Игоря Плехова.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что по решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн. Кроме того, на лицо возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Также ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения почти 1,879 млн грн залога депутату Ренийского городского совета Ивану Подойлову, которого совместно с городским головой разоблачили на взятке.

Срок действия меры пресечения – до 24 марта 2023 года.

Напомним, 24 января НАБУ и САП разоблачили "на горячем" сразу после получения 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды мэра Рени и депутата местного совета.

По данным следствия, депутат совета действуя по предварительному сговору с городским головой, получил часть неправомерной выгоды от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол. США.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов по статьям 368 и 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачило заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на взятке на сумму 400 тысяч долларов.