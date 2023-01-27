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Мэру Рени, пойманному на взятке в $100 тысяч, назначили залог
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере один миллион 342 тысячи гривен для мэра города Рени Одесской области Игоря Плехова.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что по решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн. Кроме того, на лицо возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.
Также ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения почти 1,879 млн грн залога депутату Ренийского городского совета Ивану Подойлову, которого совместно с городским головой разоблачили на взятке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Срок действия меры пресечения – до 24 марта 2023 года.
Напомним, 24 января НАБУ и САП разоблачили "на горячем" сразу после получения 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды мэра Рени и депутата местного совета.
По данным следствия, депутат совета действуя по предварительному сговору с городским головой, получил часть неправомерной выгоды от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.
Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол. США.
Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов по статьям 368 и 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачило заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на взятке на сумму 400 тысяч долларов.