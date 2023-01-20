Суд отказал в аресте мэра Полтавы

Киевский районный суд Полтавы отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для городского головы Полтавы Александра Мамая.

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Об этом 20 января сообщила пресс-служба суда.

"В Киевском районном суде г. Полтавы завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому главе Мамаю. По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю А. Ф. меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится. в заявлении.

Никаких других мер к мэру Полтавы не применялось, в том числе и личное обязательство.

Мэр Полтавы Мамай известен своими высказываниями в стиле русской пропаганды. Так, в конце 2021 года Мамай попал в базу сайта "Миротворец" с формулировкой: "Руководство террористов и российских оккупантов. Распространение кремлевской пропаганды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России".

Это произошло после того, как Мамай в телеэфире заявил, что "на территории Украины воюют сверхдержавы – США и Россия". При этом "брат идет на брата".

В декабре ему сообщили о подозрении в распространении сведений о размещении подразделений ВСУ.