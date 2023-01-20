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Суд відмовив в арешті мера Полтави
Київський районний суд Полтави відмовив у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для міського голови Полтави Олександра Мамая.
Про це 20 січня повідомила пресслужба суду.
"У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю. За результатами розгляду даного клопотання суд ухвалив рішення про відмову у застосуванні до Мамая О. Ф. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в заяві.
Жодних інших запобіжних заходів до мера Полтави не застосовувалося, в тому числі й особисте зобов'язання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мер Полтави Мамай відомий своїми висловлюваннями в стилі російської пропаганди. Так, наприкінці 2021 року Мамай потрапив до бази сайту "Миротворець" із формулюванням: "Керівництво терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії".
Це сталося після того, як Мамай у телеефірі заявив, що на території України "воюють наддержави – США та Росія". При цьому "брат іде на брата".
У грудні йому повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення підрозділів ЗСУ.