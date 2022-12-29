Меру Полтави Мамаю повідомили про підозру (ФОТО)

Міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення підрозділів ЗСУ.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Мер Полтави Олександр Мамай відомий своїми висловлюваннями в стилі російської пропаганди. Так, наприкінці 2021 року Мамай потрапив до бази сайту "Миротворець" із формулюванням: "Керівництво терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії".

Це сталося після того, як Мамай у телеефірі заявив, що на території України воюють наддержави – США та Росія. При цьому "брат іде на брата".