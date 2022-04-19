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СБУ провела обшуки у міськраді Полтави та за місцем проживання мера Мамая
У рамках кримінального провадження, співробітники СБУ провели слідчі дії у приміщеннях міської ради, у тому в робочому кабінеті Полтавського міського голови Олександра Мамая. Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Кримінальне провадження стосується корупційних дій керівництва міста.
За даними видання, співробітники СБУ також провели слідчі дії у приміщеннях міськради та за місцем проживання Олександра Мамая. Це з можливим розкраданням гуманітарної допомоги.
Слідчі дії провели в Інституті розвитку міста, а також за місцем проживання керівниці цього закладу Тетяни Татариної.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наприкінці 2021 року Мамай потрапив до бази сайту "Миротворець" із формулюванням: "Керівництво терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії".
Це сталося після того, як Мамай у телеефірі заявив, що на території України воюють наддержави – США та Росія. При цьому "брат іде на брата".
Нагадаємо, колишньому меру міста Рубіжне Луганської області Сергію Хортиву повідомили про підозру у колабораціонізмі. Він перейшов на бік окупантів.
А міський голова окупованого росіянами Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора виїхав з України до Росії. Він підозрюється у державній зраді.