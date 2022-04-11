Бывшему мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Бывшему мэру города Рубежное Луганской области Сергею Хортиву сообщено о подозрении в коллаборационизме. Он перешел на сторону оккупантов.

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Об этом сообщает Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хортив, получив от российской армии предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и законов Украины добровольно согласился.

Кроме того, Хортив на временно оккупированной территории во время личного приема граждан вместе с представителями войск врага и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение России начать "спецоперацию" в Украине 24 февраля.

Также он отрицает вооруженную агрессию РФ против Украины и призывает к сотрудничеству с государством-агрессором.

Отметим, Сергей Хортив на местных выборах 2020 года баллотировался в мэры города от партии "Наш Край".

Как ранее сообщал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, в области четверо глав общин перешли на сторону России: в Рубежном, Меловом, Марковке и Станице Луганской. Их будут судить по закону о коллаборационизме.

Напомним, что ранее в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем за государственную измену предусмотрен срок до 15 лет лишения свободы.

Также были открыты дела о госизмене против глав поселковых общин Луганской области, занятых российскими войсками, — Меловской, Марковской и Станично-Луганской.

Напомним также, что ранее было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город.