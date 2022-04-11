Колишньому меру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі

Колишньому меру міста Рубіжне Луганської області Сергію Хортиву повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Він перейшов на бік окупантів.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками "ЛНР", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хортів, отримавши від російської армії пропозицію очолити окупаційну владу в Рубіжному, порушуючи вимоги Конституції та законів України, добровільно погодився на неї.

Крім того, Хортів на тимчасово окупованій території під час особистого прийому громадян разом із представниками військ ворога та в інтерв'ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення Росії розпочати "спецоперацію" в Україні 24 лютого.

Також він заперечує збройну агресію РФ проти України та закликає до співпраці з державою-агресором.

Зазначимо, Сергій Хортів на місцевих виборах 2020 року балотувався у мери міста від партії "Наш Край".

Як раніше повідомляв голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, в області четверо голів громад перейшли на бік Росії: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській. Їх судитимуть згідно із законом про колабораціонізм.

Нагадаємо, що раніше в Україні набув чинності закон про колабораціонізм. У ньому за державну зраду передбачено строк до 15 років позбавлення волі.

Також було відкрито справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами, — Меловської, Марківської та Станично-Луганської.

Нагадаємо також, що раніше було повідомлено про підозру в держзраді мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегора, який погодився пустити російських військових у місто.