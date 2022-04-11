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Колишньому меру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі
Колишньому меру міста Рубіжне Луганської області Сергію Хортиву повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Він перейшов на бік окупантів.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, з 18 по 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками "ЛНР", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Хортів, отримавши від російської армії пропозицію очолити окупаційну владу в Рубіжному, порушуючи вимоги Конституції та законів України, добровільно погодився на неї.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, Хортів на тимчасово окупованій території під час особистого прийому громадян разом із представниками військ ворога та в інтерв'ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення Росії розпочати "спецоперацію" в Україні 24 лютого.
Також він заперечує збройну агресію РФ проти України та закликає до співпраці з державою-агресором.
Зазначимо, Сергій Хортів на місцевих виборах 2020 року балотувався у мери міста від партії "Наш Край".
Як раніше повідомляв голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, в області четверо голів громад перейшли на бік Росії: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській. Їх судитимуть згідно із законом про колабораціонізм.
Нагадаємо, що раніше в Україні набув чинності закон про колабораціонізм. У ньому за державну зраду передбачено строк до 15 років позбавлення волі.
Також було відкрито справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами, — Меловської, Марківської та Станично-Луганської.
Нагадаємо також, що раніше було повідомлено про підозру в держзраді мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегора, який погодився пустити російських військових у місто.