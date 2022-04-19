СБУ провела обыски в горсовете Полтавы и по месту жительства мэра Мамая

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели следственные действия в помещениях городского совета, в том числе в рабочем кабинете Полтавского городского головы Александра Мамая. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

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Уголовное производство касается коррупционных действий руководства города.

По данным издания, сотрудники СБУ также провели следственные действия в помещениях горсовета и по месту жительства Александра Мамая. Это связано с возможным хищением гуманитарной помощи.

Следственные действия провели и в Институте развития города, а также по месту жительства руководительницы этого заведения Татьяны Татариной.

В конце 2021 года Мамай попал в базу сайта "Миротворец" с формулировкой: "Руководство террористов и российских оккупантов. Распространение кремлевской пропаганды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины".

Это произошло после того, как Мамай в телеэфире заявил, что на территории Украины "воюют сверхдержавы - США и Россия". При этом "брат идет на брата".

Напомним, бывшему мэру города Рубежного Луганской области Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационизме. Он перешел на сторону оккупантов.

А городской голова оккупированного россиянами Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора уехал из Украины в Россию. Он подозревается в государственной измене.