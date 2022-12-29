Мэру Полтавы Мамаю сообщили о подозрении

Городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщили о подозрении в распространении сведений о размещении подразделений ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Мэр Полтавы Александр Мамай известен своими высказываниями в стиле российской пропаганды. Так, в конце 2021 года Мамай попал в базу сайта "Миротворец" с формулировкой: "Руководство террористов и российских оккупантов. Распространение кремлевской пропаганды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины".

Это произошло после того, как Мамай в телеэфире заявил, что на территории Украины воюют сверхдержавы – США и Россия. При этом "брат идет на брата".