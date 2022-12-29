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Мэру Полтавы Мамаю сообщили о подозрении
Городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщили о подозрении в распространении сведений о размещении подразделений ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Мэр Полтавы Александр Мамай известен своими высказываниями в стиле российской пропаганды. Так, в конце 2021 года Мамай попал в базу сайта "Миротворец" с формулировкой: "Руководство террористов и российских оккупантов. Распространение кремлевской пропаганды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины".
Это произошло после того, как Мамай в телеэфире заявил, что на территории Украины воюют сверхдержавы – США и Россия. При этом "брат идет на брата".