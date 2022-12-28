11 лет за решеткой проведет вражеский информатор, который "сливал" позиции ВСУ в Краматорске

Служба безопасности продолжает системно привлекать к ответственности участников террористических организаций "Л/ДНР, которые воевали против Украины. В результате следственно-оперативной работы собраны безоговорочные доказательства вины еще одного приспешника агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался информатор боевиков незаконных вооруженных формирований, входящих в Южный военный округ РФ.

После начала полномасштабного вторжения он собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса.

В первую очередь, злоумышленник пытался выявить боевые позиции и фортификационные сооружения ВСУ в районе Краматорска.

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мер на территории региона в марте этого года.

Установлено, что преступник - местный житель, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Для получения информации военного характера на мужчину вышла его одноклассница, входящая в состав одной из террористических группировок "ДНР" и находящаяся на временно оккупированной территории востока Украины.

Именно ей агент передавал закрытые сведения о расположении украинских войск. О полученной информации она "отчитывалась" вожакам боевиков и командованию российских захватчиков.

Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску.

Во время обыска у злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с поличным с врагом через мессенджеры.

"По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.