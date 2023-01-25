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На взятке в $50 тысяч задержали мэра Рени и депутата местного совета
24 января НАБУ и САП поймали "на горячем" сразу после получения 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что должностные лица потребовали 100 тыс. дол. США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения.
При получении первого транша их разоблачили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст.208. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении", - сообщили в НАБУ.
В ведомстве не назвали фамилии фигурантов дела и пообещали обнародовать все подробности впоследствии.
Как сообщил глава Одесского ОВА Максим Марченко, НАБУ и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими неправомерной выгоды.
"Ждем решения суда, который докажет или опровергнет их вину", - отметил Марченко.
Ранее НАБУ провело обыски и задержало за получение 400 тысяч долларов США взятки бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.